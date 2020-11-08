Boluspor penaltılarla ayakta kaldı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelede Akhisarspor'un golleri 28. dakikada Taha Yalçıner ve 35. dakika Irfan Hadzic'ten gelirken, Boluspor'un golleri ise 32 ve 83. dakikalarda Bekir Yılmaz'dan geldi. Boluspor, 2 golünü de penaltıdan attı.
Bu sonuçla birlikte Akhisarspor evinde yenilmeme serisini devam ettirdi. Beypiliç Boluspor ise ligde hala galibiyetle tanışamadı.
2-2'lik beraberliğin ardından Akhisarspor 13 puanla 8. sırada yer aldı. Boluspor ise 4 puanla son sıradan 17. sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Akhisarspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Boluspor ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.
Mücadelede Akhisarspor'un golleri 28. dakikada Taha Yalçıner ve 35. dakika Irfan Hadzic'ten gelirken, Boluspor'un golleri ise 32 ve 83. dakikalarda Bekir Yılmaz'dan geldi. Boluspor, 2 golünü de penaltıdan attı.
Bu sonuçla birlikte Akhisarspor evinde yenilmeme serisini devam ettirdi. Beypiliç Boluspor ise ligde hala galibiyetle tanışamadı.
2-2'lik beraberliğin ardından Akhisarspor 13 puanla 8. sırada yer aldı. Boluspor ise 4 puanla son sıradan 17. sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Akhisarspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Boluspor ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.