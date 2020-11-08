Boluspor penaltılarla ayakta kaldı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında evinde maç kaybetmeyen Akhisarspor, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor penaltılarla ayakta kaldı
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08 Kasım 2020 17:56
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede Akhisarspor'un golleri 28. dakikada Taha Yalçıner ve 35. dakika Irfan Hadzic'ten gelirken, Boluspor'un golleri ise 32 ve 83. dakikalarda Bekir Yılmaz'dan geldi. Boluspor, 2 golünü de penaltıdan attı.

Bu sonuçla birlikte Akhisarspor evinde yenilmeme serisini devam ettirdi. Beypiliç Boluspor ise ligde hala galibiyetle tanışamadı.

2-2'lik beraberliğin ardından Akhisarspor 13 puanla 8. sırada yer aldı. Boluspor ise 4 puanla son sıradan 17. sıraya yükseldi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Akhisarspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Boluspor ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.



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