Boluspor penaltılarla ayakta kaldı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Mücadelede Akhisarspor'un golleri 28. dakikada Taha Yalçıner ve 35. dakika Irfan Hadzic'ten gelirken, Boluspor'un golleri ise 32 ve 83. dakikalarda Bekir Yılmaz'dan geldi. Boluspor, 2 golünü de penaltıdan attı.



Bu sonuçla birlikte Akhisarspor evinde yenilmeme serisini devam ettirdi. Beypiliç Boluspor ise ligde hala galibiyetle tanışamadı.



2-2'lik beraberliğin ardından Akhisarspor 13 puanla 8. sırada yer aldı. Boluspor ise 4 puanla son sıradan 17. sıraya yükseldi.



TFF 1. Lig'in 10. haftasında Akhisarspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Boluspor ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.



