Boluspor, Fatih Karagümrük'ü devirdi!

1. Lig'de Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Fatih Karagümrük'ü devirdi!
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19 Nisan 2025 21:05
Son güncelleme 19 Nisan 2025 22:30
1. Lig'in 35. haftasında Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sakarya'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Jefferson attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, 52 puana yükseldi. Karagümrük, 60 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Boluspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.

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