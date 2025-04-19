1. Lig'in 35. haftasında Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sakarya'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Jefferson attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, 52 puana yükseldi. Karagümrük, 60 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Boluspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Jefferson attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, 52 puana yükseldi. Karagümrük, 60 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Boluspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.