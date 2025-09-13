Boluspor, Atatürk Stadyumu'na üç puanla döndü!

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yi ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 32'de Mario Balbudia ile 85. dakikada Florent Hasani kaydetti.
AYLAR SONRA İLK MAÇ
Boluspor, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle şubat ayında müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'nda ilk maçına çıktı.
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 10'a yükseltti. Manisa FK, 5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Manisa FK ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
