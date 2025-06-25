Ciro Immobile'ye Serie A'dan kanca!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, yeniden Serie A'ya dönebilir.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Bologna ile Immobile'nin temsilcileri arasında bugün yeni bir görüşme gerçekleşti. Bu temasın oldukça olumlu geçtiği ve transfer sürecine ivme kazandırdığı aktarıldı.
BOLOGNA, DENEYİM ARIYOR
Avrupa kupalarında mücadele edecek Bologna, hücum hattına deneyimli bir takviye yapmayı hedefliyor. Kulüp, Lazio'nun eski kaptanı Ciro Immobile'i bu rol için ideal isim olarak görüyor.
İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK
Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki forvetin, son aylarda yaşadığı zorlu dönemin ardından İtalya'ya geri dönmeye istekli olduğu belirtiliyor.
TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN
Son temasların ardından, taraflar arasında nihai anlaşmanın sağlanması için görüşmelerin sürdüğü, transferin gerçekleşme ihtimalinin giderek arttığı ifade ediliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Ciro Immobile, takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Bologna ile Immobile'nin temsilcileri arasında bugün yeni bir görüşme gerçekleşti. Bu temasın oldukça olumlu geçtiği ve transfer sürecine ivme kazandırdığı aktarıldı.
BOLOGNA, DENEYİM ARIYOR
Avrupa kupalarında mücadele edecek Bologna, hücum hattına deneyimli bir takviye yapmayı hedefliyor. Kulüp, Lazio'nun eski kaptanı Ciro Immobile'i bu rol için ideal isim olarak görüyor.
İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK
Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki forvetin, son aylarda yaşadığı zorlu dönemin ardından İtalya'ya geri dönmeye istekli olduğu belirtiliyor.
TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN
Son temasların ardından, taraflar arasında nihai anlaşmanın sağlanması için görüşmelerin sürdüğü, transferin gerçekleşme ihtimalinin giderek arttığı ifade ediliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Ciro Immobile, takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
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