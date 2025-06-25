25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
0-013'
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
0-013'
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
3-1
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
3-6
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
4-6
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-1

Ciro Immobile'ye Serie A'dan kanca!

Ciro Immobile'nin transferi için Bologna'yla Beşiktaş arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü.

calendar 25 Haziran 2025 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 22:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ciro Immobile'ye Serie A'dan kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, yeniden Serie A'ya dönebilir.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Bologna ile Immobile'nin temsilcileri arasında bugün yeni bir görüşme gerçekleşti. Bu temasın oldukça olumlu geçtiği ve transfer sürecine ivme kazandırdığı aktarıldı.

BOLOGNA, DENEYİM ARIYOR


Avrupa kupalarında mücadele edecek Bologna, hücum hattına deneyimli bir takviye yapmayı hedefliyor. Kulüp, Lazio'nun eski kaptanı Ciro Immobile'i bu rol için ideal isim olarak görüyor.

İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK

Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki forvetin, son aylarda yaşadığı zorlu dönemin ardından İtalya'ya geri dönmeye istekli olduğu belirtiliyor.

TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN

Son temasların ardından, taraflar arasında nihai anlaşmanın sağlanması için görüşmelerin sürdüğü, transferin gerçekleşme ihtimalinin giderek arttığı ifade ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Ciro Immobile, takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı verdi. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.