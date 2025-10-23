Bologna, Bükreş'te siftah yaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında FCSB ile Bologna karşı karşıya geldi. Bükreş Arena Nationala'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna 2-12'lik skorla kazandı.



İtalyan ekibi, 9. dakikada Jens Odgaard ve 12. dakikada Thijs Dalinga ile galibiyete uzandı.



FCSB'nin tek golü 54. dakikada Daniel Birligea'dan geldi.



İlk galibiyetini alan Bologna, puanını 4'e yükseltti. FCSB ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.



Bologna, bir sonraki maçında Brann'ı ağırlayacak. FCSB ise Basel deplasmanına gidecek.



