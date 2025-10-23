23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-065'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-165'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-162'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-165'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-165'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-163'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-061'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-065'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-165'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-067'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-364'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-267'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-067'

Bologna, Bükreş'te siftah yaptı

Bologna, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini Bükreş deplasmanında FCSB'ye karşı aldı.

23 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında FCSB ile Bologna karşı karşıya geldi. Bükreş Arena Nationala'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna 2-12'lik skorla kazandı.

İtalyan ekibi, 9. dakikada Jens Odgaard ve 12. dakikada Thijs Dalinga ile galibiyete uzandı.

FCSB'nin tek golü 54. dakikada Daniel Birligea'dan geldi.

İlk galibiyetini alan Bologna, puanını 4'e yükseltti. FCSB ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Bologna, bir sonraki maçında Brann'ı ağırlayacak. FCSB ise Basel deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
