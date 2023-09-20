Boey: "Golü ben değil takım attı"

Sacha Boey, Kopenhag karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Abone Ol
Boey: 'Golü ben değil takım attı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2023 22:06
Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada attığı golle geri dönüşü ateşleyen Boey, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık." ifadelerini kullandı.

Boey maçla ilgili değerlendirmesinde ise "Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha sonra 2-2 yaptık ve maçı bitirdik" açıklamasını yaptı.

Manchester United maçıyla ilgili yorumunda ise Boey "Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız ve oradan da puan almaya çalışacağız" diyerek açıklamalarını noktaladı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery