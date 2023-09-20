Boey: 'Golü ben değil takım attı'

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmada attığı golle geri dönüşü ateşleyen Boey, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık." ifadelerini kullandı.
Boey maçla ilgili değerlendirmesinde ise "Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha sonra 2-2 yaptık ve maçı bitirdik" açıklamasını yaptı.
Manchester United maçıyla ilgili yorumunda ise Boey "Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız ve oradan da puan almaya çalışacağız" diyerek açıklamalarını noktaladı.
Karşılaşmada attığı golle geri dönüşü ateşleyen Boey, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık." ifadelerini kullandı.
Boey maçla ilgili değerlendirmesinde ise "Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha sonra 2-2 yaptık ve maçı bitirdik" açıklamasını yaptı.
Manchester United maçıyla ilgili yorumunda ise Boey "Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız ve oradan da puan almaya çalışacağız" diyerek açıklamalarını noktaladı.