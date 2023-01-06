Bodrumsporlu Onur'a talip çok

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda direkt Süper Lig'e çıkma mücadelesi vermeye hazırlanan ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bodrumspor'un stoperi Onur Akbay'a birçok kulübün talip olduğu öğrenildi.



Geçen sezondan bu yana yeşil-beyazlı formayı giyen Onur için en ciddi teklifi Esenler Erokspor'un yaptığı kaydedildi. Ancak teknik ekibin bu sezon 15 maçta görev yapan 36 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya pek sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.



Geçen sezon Bodrumspor'la 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Onur, kariyerinde Çorumspor, 1922 Konyaspor, Adanaspor, Karşıyaka, Bursaspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor'da oynadı.



Yeşil-beyazlılar dış transferde ise ilk imzasını Jamaikalı golcü Dever Orgill'e attırmıştı.





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