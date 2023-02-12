Bodrumsporlu futbolcular ve teknik heyetten deprem bölgesine yardım

Bodrumspor'un oyuncuları ve teknik heyetinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırladığı yardım kolileri, bölgeye gönderildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrumsporlu futbolcular ve teknik heyetten deprem bölgesine yardım
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12 Şubat 2023 13:21
Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'un oyuncuları ve teknik heyetinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırladığı yardım kolileri, takım otobüsüyle bölgeye gönderildi.

Yeşil-beyazlı ekip, depremzedelere yardımda bulunmak için bir araya geldi. Futbolcular ve teknik heyet, depremzedeler için hazırladıkları yardım kolilerini, takım otobüsüne yükledi.

Kolilerin hazırlanmasına ve taşınmasına bazı futbolcuların çocukları da yardımcı oldu.

Yarım kolileri yüklenen takım otobüsü, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

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