Bodrumspor'dan ilk galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor 3-1'lik skorla kazandı.
Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile öne geçti.
Bodrumspor, 29. dakikada Fredy'nin penaltı, 50. dakikada Arlind Ajeti ve 64. dakikada Taulant Seferi'nin golleriyle 3 puana ulaştı.
Bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Bodrumspor, puanını 5'e çıkardı. İlk yenilgisini alan Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.
Bodrumspor, gelecek hafta Serik'e konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler
Sipay Bodrum FK: Sousa, İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 84 Ege Bilsel), Seferi (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Fredy, Dimitrov (Dk. 46 Musah Mohammed), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Celal Dumanlı)
Sakaryaspor: Szumski (Dk. 70 Göktuğ Baytekin), Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 70 Salih Dursun), Kakuta (Dk. 70 Eren Erdoğan), Akuazaoku, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu (Dk. 78 Abdurrahman Bayram), Kobiljar (Dk. 82 Alparslan Demir)
Goller: Dk. 12 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 29 Fredy (Penaltıdan), Dk. 60 Ajeti, Dk. 64 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ahmet Aslan, Dk. 45+4 Dimitrov, Dk. 81 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar (Sakaryaspor),
Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile öne geçti.
Bodrumspor, 29. dakikada Fredy'nin penaltı, 50. dakikada Arlind Ajeti ve 64. dakikada Taulant Seferi'nin golleriyle 3 puana ulaştı.
Bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Bodrumspor, puanını 5'e çıkardı. İlk yenilgisini alan Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.
Bodrumspor, gelecek hafta Serik'e konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler
Sipay Bodrum FK: Sousa, İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 84 Ege Bilsel), Seferi (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Fredy, Dimitrov (Dk. 46 Musah Mohammed), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Celal Dumanlı)
Sakaryaspor: Szumski (Dk. 70 Göktuğ Baytekin), Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 70 Salih Dursun), Kakuta (Dk. 70 Eren Erdoğan), Akuazaoku, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu (Dk. 78 Abdurrahman Bayram), Kobiljar (Dk. 82 Alparslan Demir)
Goller: Dk. 12 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 29 Fredy (Penaltıdan), Dk. 60 Ajeti, Dk. 64 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ahmet Aslan, Dk. 45+4 Dimitrov, Dk. 81 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar (Sakaryaspor),