23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-257'
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-085'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2DUR
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Bodrumspor'dan ilk galibiyet

Bodrumspor, Sakaryaspor'u ağırladığı maçta geriden gelip 3-1 kazandı ve 3. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

23 Ağustos 2025 23:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor 3-1'lik skorla kazandı.

Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile öne geçti.

Bodrumspor, 29. dakikada Fredy'nin penaltı, 50. dakikada Arlind Ajeti ve 64. dakikada Taulant Seferi'nin golleriyle 3 puana ulaştı.


Bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Bodrumspor, puanını 5'e çıkardı. İlk yenilgisini alan Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.

Bodrumspor, gelecek hafta Serik'e konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler

Sipay Bodrum FK: Sousa, İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 84 Ege Bilsel), Seferi (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Fredy, Dimitrov (Dk. 46 Musah Mohammed), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Celal Dumanlı)

Sakaryaspor: Szumski (Dk. 70 Göktuğ Baytekin), Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 70 Salih Dursun), Kakuta (Dk. 70 Eren Erdoğan), Akuazaoku, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu (Dk. 78 Abdurrahman Bayram), Kobiljar (Dk. 82 Alparslan Demir)

Goller: Dk. 12 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 29 Fredy (Penaltıdan), Dk. 60 Ajeti, Dk. 64 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ahmet Aslan, Dk. 45+4 Dimitrov, Dk. 81 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar (Sakaryaspor),

  
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
