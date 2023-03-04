Bodrumspor, Burak Öksüz'le imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Atakaş Hatayspor'dan takviye gerçekleştirdi. Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den bu sezon çekilen Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz'ü kadrosuna dahil etti. Bodrumspor Kulübü yaptığı resmi açıklamada, "Hoş Geldin Burak Öksüz. İlk yarı Atakaş Hatayspor forması giyen Burak Öksüz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanmıştır. Burak Öksüz'e formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Ankaraspor altyapısında futbola başlayan 27 yaşındaki futbolcu Ankara Demirspor, 24Erzincanspor, Sakaryaspor ve Hatayspor'da oynadı. Deneyimli futbolcu bu sezon Hatayspor'la 11 Süper Lig maçına çıkıp 1 kez ağları sarstı.

Ligde yarın evinde Altay'la karşı karşıya gelecek Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve kaleci Diogo Sousa açıklamalarda bulundu. Altay karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Taşdemir, "Kaybettiğimiz Eyüpspor maçında uzun toplar bizim çalıştığımız taktilerdi. Atak yediğimizde kazandığımız topları uzun paslarla oyuna sokmaya çalıştık. Ancak bunun tersi oldu. Yenildik, üzgünüz ama lig devam ediyor. Altay takımı önemli bir rakip. Sıralama olarak aşağıda olabilir ama silinen bir 3 puanı var. Göztepe maçından sonra yaşadığı bir kaosu var. Altay tecrübeli bir takım. Altay'ın hocası değişti, bir reaksiyon gösterebilirler. Bizim için zor bir maç olacaktır ama kendi benliğimiz gibi oynayabilirsek üstesinden gelebiliriz" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli file bekçisi Diogo Sousa ise, "Burada benim performansım önemli değil. Biz Eyüpspor maçına galip gelmek için çıktık. Galip gelemedik, onlar birkaç kere şanslarını denediler. Tek odak noktam Bodrumspor. Burada olduğum için çok mutluyum. Maç maç performansıma bakıyorum" diye konuştu.