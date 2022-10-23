Bodrum ile Bandırma puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Mustafa Gürsel'in yönetimindeki Bandırmaspor karşı karşıya geldi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken maçın ilk golü konuk ekip Bandırmaspor'dan 38. dakikada Malaly Dembele'nin vuruşu ile geldi. Ev sahibi Bodrumspor'un beraberlik golü ise 43. dakikada Samet Yalçın'ın ayağından geldi.



Bu sonuçla birlikte zirve mücadelesini sürdüren Bodrumspor puanını 18'e yükseltirken, konuk ekip Bandırmaspor 13 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor bay geçerken, Bandırmaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.





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