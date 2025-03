Bodrum FK'ya Morais ile bahar geldi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü'ne Portekizli teknik adam Jose Morias'le birlikte bahar da geldi.



Yeşil-beyazlılarla 6'ncı maçına çıkan Morais, yenilgi almayıp gol yemeden 14 puan toplayarak aylarca kabus gören takımını düşme hattından çıkardı. Ligde 3 puan farka 28'inci hafta sonunda düşme potasından çıkan Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde Başakşehir (D), Hatayspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Çaykur Rizespor'u da (D) 2-0 yendi.



MORAİS: VOLKAN HOCA DA İYİ İŞLER YAPTI



Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Jose Morais, "Oyuncularımı sergilemiş oldukları performanstan ötürü tebrik ediyorum. Rizespor gibi iyi takıma, iyi oyunculara ve hatta iyi bir organizasyona sahip takıma karşı aldığımız galibiyet için oyuncularımı kutluyorum" dedi. Bodrum FK'nın kendisinden önceki Teknik Direktör Volkan Demirel'in yaptıklarının üzerine kendisi de ekleme yaparak güzel sonuçlara imza attıklarını ifade eden Morais, "Volkan hocanın aslında o dönemde de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sezon ortasında bir takıma gelmek zordur ve sezonun ortasına geldikten sonra her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Şu döneme kadar takım olarak biz hep iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar hep yerine getirmeye çalıştı. Ben bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik direktör olmak zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Çünkü bu tarz liglerde teknik direktörlük yapmak her zaman zordur" diye konuştu.



'MOURINHO AİLEMDEN BİRİ GİBİ'



Milli aranın ardından iç sahada uzun süre yardımcılığını yaptığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile oynayacaklarını hatırlatan Morais şu ifadelere yer verdi: "Bu karşılaşma için önümüzde zaman var. Ben Mourinho ile çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok sevdiğim ailemden birisi gibi. Onunla her zaman karşılaşmak ve oynamak gururdur. Ona karşı oynadığınız zaman bir şeyler öğrenirsiniz. Çok büyük bir teknik direktör. Profesyonel olarak bugün buradaysam onun da payı büyük. Zamanı gelince hazırlıklarımızı yapacağız."