Bodrum FK, Kastamonuspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Bodrum FK, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'u 6-1 yendi ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Bodrum FK, Kastamonuspor'u rahat geçti
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18 Aralık 2024 14:53
Son güncelleme 18 Aralık 2024 14:57
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Bodrum FK, deplasmanda TFF 2. Ligi ekiplerinden Kastamonuspor ile karşılaştı.

Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 30. ve 57. dakikada Pedro Brazao, 42, 55 ve 62. dakikalarda ise George Puşcaş  ile 78. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü ise  70. dakikada Ömer Kuşan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, eleme turunu geçti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Kastamonuspor ise turnuvaya veda etti. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.

 

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