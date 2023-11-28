Bodrum FK'da Eren ameliyat oldu

1'inci Lig ekibi Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK'da Eren ameliyat oldu
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28 Kasım 2023 14:11
1'inci Lig'de 2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi.

Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı. Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.

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