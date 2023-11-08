Bodo/Glimt, Beşiktaş maçı hazırlığını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Norveç ekibi Bodo/Glimt, hazırlıklarını tamamladı.
Tüpraş Stadı'nda teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş-Bodo/Glimt müsabakası, Perşembe saat 20.45'te başlayacak.
Tüpraş Stadı'nda teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş-Bodo/Glimt müsabakası, Perşembe saat 20.45'te başlayacak.
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