BKT Eurocup'ta Beşiktaş'ın rakibi Buducnost VOLI

BKT Eurocup'ta Beşiktaş Fibabanka, 4 Aralık Çarşamba günü Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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BKT Eurocup'ta Beşiktaş'ın rakibi Buducnost VOLI
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03 Aralık 2024 13:10
BKT Eurocup'ta A Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, 4 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

Podgorica şehrindeki Moraca Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

A Grubu'nda geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan ve 5 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramayan Karadağ temsilcisi ise 7. sırada bulunuyor.

 
 
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