Bjelica, Trabzonspor'dan istiyor!

Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trabzonspor'dan eski öğrencisi Mislav Orsic'i kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Bjelica, Trabzonspor'dan istiyor!
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01 Şubat 2024 11:36
Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mislav Orsic'ten vazgeçmiyor.

Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde, eski öğrencisi Orsic'i bordo-mavili takıma transfer eden Hırvat teknik adam yeniden 31 yaşındaki futbolcunun peşine düştü.

Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Orsic, antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sahaya çıkma şansı bulamamıştı.

Mislav Orsic'in Trabzonspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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