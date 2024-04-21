Bitexen Adana 1954 şampiyonluk kupasını aldı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olan Bitexen Adana 1954, Çatalcaspor maçı sonrası kupasını aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bitexen Adana 1954 şampiyonluk kupasını aldı
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21 Nisan 2024 23:52
Son güncelleme 21 Nisan 2024 23:53
TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bitexen Adana 1954 kupasını aldı.

Yeni Adana Stadı'nda ağırladığı İdaş Çatalcaspor'u 3-1 mağlup eden Bitexen Adana 1954 için maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Futbolcular ve teknik kadro kupa töreni için sahaya çıktı.

Kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'dan alan Bitexen Adana 1954'ün oyuncuları, kupa coşkusunu taraftarıyla paylaştı.

Bitexen Adana 1954 Başkanı Menderes Kutlu, kupa töreninde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

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