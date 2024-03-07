Bismack Biyombo korkuttu, aniden yere yığıldı!

Oklahoma City Thunder forveti Bismack Biyombo'nun, Portland Trail Blazers'a karşı geçtiğimiz gece oynanan maçın ikinci çeyreğinde bir anda yere yığıldığı görüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bismack Biyombo korkuttu, aniden yere yığıldı!
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07 Mart 2024 12:55
Oklahoma City Thunder forveti Bismack Biyombo'nun, Portland Trail Blazers'a karşı geçtiğimiz gece oynanan maçın ikinci çeyreğinde bir anda yere yığıldığı görüldü.

Bir mola sırasında OKC oyuncularının benche yöneldiği sırada aniden düşen Biyombo'nun sakatlanıp sakatlanmadığı o sırada belli olmadı.

Sahaya bir tekerlekli sandalye getirilmiş olsa da, Biyombo bu sandalyeyi kullanmak istemedi ve takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürüldü.

13 yıllık NBA veteranı Biyombo, 10 Şubat'ta Thunder'la sözleşme imzaladıktan sonra ekiple beşinci maçını oynuyordu.

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