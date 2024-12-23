Bisiklette 2024 gran fondo sezonu tamamlandı

Gran fondo amatör yol bisikleti organizasyonlarında 2024 sezonu tamamlandı.Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 7 şehirde 10 gran fondo organizasyonu düzenlendi. Katılımcıların 2 bin 260'ı sadece 1 yarışta mücadele ederken 35 sporcu, 6 ya da daha çok yarışta pedal çevirdi.Gran fondo sezonunu değerlendiren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonların düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür etti.Organizasyonlarla bisiklet ailesinin daha da büyüdüğüne işaret eden Müftüoğlu,ifadelerini kullandı.