Bisiklet Şampiyonası'nda 2. gün etapları sona erdi!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.



Master erkekler 35+ kategorisinde Gökhan Uzuntaş birinci, Fatih Aydın ikinci, Selim Yavuz Uzman üçüncü, 40+ kategorisinde Fatih Özgenlik birinci, Timur Nizam ikinci, Ahmet Umur Kara üçüncü, 45+ kategorisinde de Mustafa Kürşat Akın birinci, Ataman Şekerci ikinci, Harun Türünz üçüncü oldu.



17 yaş altı kızlar 75 kilometrede ise birinciliği Yalova Gençlik Hizmetleri Kulübü'nden Emine Irmak, ikinciliği Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sudenur Satıcı, üçüncülüğü ise Gaziantep Belediyespor Kulübü bisikletçisi Eda Nur Toy elde etti.



15 yaş altı kızlar 58 kilometrede de Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emine Adanalı birinci, Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü'nden Sinem Keskin ikinci, Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nden Fatma Nisa Günaydın üçüncü oldu.



Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, yarın koşulacak kriteryum etapları ile ödül töreninin ardından sona erecek.





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