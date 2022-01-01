Bir NBA scout'ı: "Herro'yu, Beal için asla vermezdim!"

Doğu Konferansı'ndan bir NBA scout'ı, Miami Heat guardı Tyler Herro'nun "All-Star seviyesinde" olduğunu ve kendisini Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ile takas etme ihtimalini düşünmeyeceğini söyledi.



NBA'deki üçüncü sezonunda büyük bir sıçrama yapan Herro, bu yıl maç başına 20.0 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşmış bulunuyor.



Doğu Konferansı'ndan bir scout, Miami Herald'dan Barry Jackson'a Herro'nun bu sezon All-Star olması gerektiğini açıkladı:



"All-Star maçına resmen alınmadı. Orada olmalıydı. Kendisi bu yıl ligin en iyi altıncı adamı ve All-Star seviyesinde bir oyuncu. Artık kendi şutunu yaratabildiği gerçeği, onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Lou Williams, altıncı adam ödülünü üç kez kazanmıştı ve Herro, Lou Williams'tan daha iyi."



Scout, Heat'in, önümüzdeki yaz Beal için varsayımsal bir takasa Herro'yu dahil etmenin 'aptalca' olacağını da sözlerine ekledi:



"Bu yaz Bradley Beal için yapılabilecek bir takasta Herro'dan vazgeçmezdim. Aradaki yetenek farkı, artık bunu yapacak kadar açık değil."



2021-22 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek olan Beal, sezon sonu sakatlığından önce şut çektiği bir yılın ortasındaydı. Bu sezon, Beal yüzde 45.1 sahadan şut ve yüzde 30.0 derinden şut ile maç başına 23,2 sayı kaydetti.



Herro bu sezon maç başına 6.7 üçlük denemesinde %37.4 isabetle oynarken, Beal ise sezonu kapatmadan önce maç başına ortalama 5.3 denemede %30.0 isabet oranına sahipti.



