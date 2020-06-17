Bir garip iddia; 'İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım'

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etti.



Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi ikna etti.



"UZAYLILARIN KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ"



Gustavo Lorenzetti, takım arkadaşının sözleri hakkında; "Guillermo, uzaylılar tarafından kaçırıldığı için bir idmana geç geldiğini söyledi. Guille, iki gün sonra gelip bunu söyledi. O akıllı bir adamdır, herkes onu bilir." dedi.



Detaylı bir hikaye anlatan takım arkadaşı sayesinde Lorenzetti de uzaylıların varlığına inanıyor.



Lorenzetti, takım arkadaşının hikayesini; "Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra, onun ruhunu çıkarıp analiz ettiklerini anlattı." sözleriyle özetledi.



