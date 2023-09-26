Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da sahibini bulacak

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da gerçekleştirilecek.Başkent, Genelkurmay Başkanlığı ve TBMM Kupası'nın ardından bu kez engel atlamanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapacak.Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.Engel atlama yarışmalarının en prestijli koşusu olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, organizasyonun son günü sahibini bulacak.