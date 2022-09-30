Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları başladı

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası özel unvan engel atlama yarışmaları başladı.



Engel atlama yarışmasında biniciler, 70 ile145 santimetre arasında değişen yüksekliklerdeki engelleri aşarak puanlar topluyor. Organizasyon 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



Atlı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Hüsamettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların üç gün süreceğini kaydederek, şunları söyledi:



"Türkiye Binicilik Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Kupası özel unvan engel atlama yarışmaları bugün kulübümüzün ev sahipliğinde başladı. Türkiye genelinden 285 atın mücadele edeceği yarışmalarımız 3 gün sürecek ve toplamda 18 müsabakayla tamamlanacak. Yoğun bir yarışmacı ve seyirci kitlesi ağırlıyoruz."



Aydın, parkur tasarımcısının Belçika'dan geldiğini uluslararası boyutta bir parkur hazırlandığını da kaydetti.



2021 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atı ile Uğur Yılmaz, kazanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ