Bilyoner.com ile maç önü: Manchester City - Wolverhampton

Premier Lig'in sekizinci hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Manchester City, Wolverhampton'ı evinde ağırladığı beş Premier Lig maçında da yenilmedi (4G 1B) ve son dördünü kazandı.
*Wolves, en üst lig seviyesinde Manchester City deplasmanında Aralık 1979'daki 2-3'lük galibiyetten bu yana maç kazanamıyor (1B 6M).
*Premier Lig'de Manchester City ve Wolverhampton takımları arasında oynanan maçlarda atılan son 14 golün dokuzu (4 korner, 3 penaltı, 2 frikik) ve geçen sezonki son beş golün dördü duran toplardan geldi.
*Premier Lig'de Manchester City ve Wolverhampton takımları arasında oynanan maçlarda atılan son 14 golün dokuzu (4 korner, 3 penaltı, 2 frikik) ve geçen sezonki son beş golün dördü duran toplardan geldi.
*Premier Lig'de Manchester City ve Wolverhampton takımları arasında oynanan maçlarda atılan son 14 golün dokuzu (4 korner, 3 penaltı, 2 frikik) ve geçen sezonki son beş golün dördü duran toplardan geldi.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Rodrigo, İlkay, Mahrez, Sterling, Jesus
Wolverhampton: Patricio, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny, Jota, Jimenez
BAHİS YORUMU
ERTAN ALİ UYAR: Premier Lig'de 8. hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de 7 haftada 16 puan toplayan Manchester City, lider Liverpool'un 5 puan gerisinde bulunuyor. Manchester ekibi, son hafta Everton gibi zorlu bir deplasmanda 3 golle kazanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Dinamo Zagreb'i düşük viteste 2-0 ile geçtiler. Wolverhampton ise kötü gidişata Watford galibiyetiyle son verdi. Ancak Manchester City karşısında direnebileceklerini sanmıyorum. Manchester City farklı bir galibiyet alacaktır. Üst seçeneği oran olarak daha cazip olacaktır.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Manchester City, Wolverhampton'ı evinde ağırladığı beş Premier Lig maçında da yenilmedi (4G 1B) ve son dördünü kazandı.
*Wolves, en üst lig seviyesinde Manchester City deplasmanında Aralık 1979'daki 2-3'lük galibiyetten bu yana maç kazanamıyor (1B 6M).
*Premier Lig'de Manchester City ve Wolverhampton takımları arasında oynanan maçlarda atılan son 14 golün dokuzu (4 korner, 3 penaltı, 2 frikik) ve geçen sezonki son beş golün dördü duran toplardan geldi.
*Premier Lig'de Manchester City ve Wolverhampton takımları arasında oynanan maçlarda atılan son 14 golün dokuzu (4 korner, 3 penaltı, 2 frikik) ve geçen sezonki son beş golün dördü duran toplardan geldi.
*Premier Lig'de Manchester City ve Wolverhampton takımları arasında oynanan maçlarda atılan son 14 golün dokuzu (4 korner, 3 penaltı, 2 frikik) ve geçen sezonki son beş golün dördü duran toplardan geldi.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Rodrigo, İlkay, Mahrez, Sterling, Jesus
Wolverhampton: Patricio, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny, Jota, Jimenez
BAHİS YORUMU
ERTAN ALİ UYAR: Premier Lig'de 8. hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de 7 haftada 16 puan toplayan Manchester City, lider Liverpool'un 5 puan gerisinde bulunuyor. Manchester ekibi, son hafta Everton gibi zorlu bir deplasmanda 3 golle kazanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Dinamo Zagreb'i düşük viteste 2-0 ile geçtiler. Wolverhampton ise kötü gidişata Watford galibiyetiyle son verdi. Ancak Manchester City karşısında direnebileceklerini sanmıyorum. Manchester City farklı bir galibiyet alacaktır. Üst seçeneği oran olarak daha cazip olacaktır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın