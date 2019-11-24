Bilyoner.com ile maç önü: Alanyaspor - Göztepe

Süper Lig'in 12. hafta maçında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Alanyaspor, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B).
*Alanyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Göztepe (2B 1M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (3-2).
*Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan ve son karşılaşmayı kaybeden Alanyaspor (2B 1M), bu sezon üst üste iki yenilgi almadı.
*Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında sadece bir maç kazanabilen Göztepe (2B 2M), ilk ve tek galibiyetini son karşılaşmada Trabzonspor'u 1-0 yenerek aldı. İzmir ekibi, ligde Aralık 2017'den bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.
*2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında gollerinin en büyük bölümünü ceza sahası dışından bulan takım Göztepe (%40; 4/10).
*Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli orta yapan (75), ortayla gol bulan (8) ve kafa golü atan (6) takım Alanyaspor.
*Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli orta yapan (75), ortayla gol bulan (8) ve kafa golü atan (6) takım Alanyaspor.
*Bu sezon Süper Lig'de çektiği dokuzuncu isabetli şutunda ilk golünü, son karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a atan Serdar Gürler, Aralık 2017'den bu yana üst üste iki maçta fileleri havalandıramıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Jose-Tzavellas-Wellinton-Nskala-Caulker-Ceyhun-Siopis-Efecan-Campos-Bakesetass-Cisse
Göztepe: Beto-Gassama-Reis-Titi-Berkan-Napoleoni-Serdar-Borges-Mossoro-Soner-Jerome
BAHİS YORUMU
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Lige çok iyi başlayan ve liderlik koltuğunda dahi oturan Alanyaspor, deplasmanda aldığı Trabzonspor mağlubiyeti sonrası zirveyi Sivasspor'a kaptırdı. Elbette kadro kaliteleri ilk 2-3 sıra için çok yeterli değil ama bence ligi üst sıralarda bitirebilmek için ciddi adaylar. Göztepe ise yeni hocası ile çıktığı ilk maçta Malatyaspor ile berabere kaldı. Onlar için bu deplasmanda alınacak 1 puan dahi kıymetli olacaktır. Ancak ben Alanyaspor'u rakibine göre daha şanslı görüyorum. Bu sebeple de size 1 seçimini öneriyorum.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Alanyaspor, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B).
*Alanyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Göztepe (2B 1M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (3-2).
*Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan ve son karşılaşmayı kaybeden Alanyaspor (2B 1M), bu sezon üst üste iki yenilgi almadı.
*Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında sadece bir maç kazanabilen Göztepe (2B 2M), ilk ve tek galibiyetini son karşılaşmada Trabzonspor'u 1-0 yenerek aldı. İzmir ekibi, ligde Aralık 2017'den bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.
*2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında gollerinin en büyük bölümünü ceza sahası dışından bulan takım Göztepe (%40; 4/10).
*Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli orta yapan (75), ortayla gol bulan (8) ve kafa golü atan (6) takım Alanyaspor.
*Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli orta yapan (75), ortayla gol bulan (8) ve kafa golü atan (6) takım Alanyaspor.
*Bu sezon Süper Lig'de çektiği dokuzuncu isabetli şutunda ilk golünü, son karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a atan Serdar Gürler, Aralık 2017'den bu yana üst üste iki maçta fileleri havalandıramıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Jose-Tzavellas-Wellinton-Nskala-Caulker-Ceyhun-Siopis-Efecan-Campos-Bakesetass-Cisse
Göztepe: Beto-Gassama-Reis-Titi-Berkan-Napoleoni-Serdar-Borges-Mossoro-Soner-Jerome
BAHİS YORUMU
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Lige çok iyi başlayan ve liderlik koltuğunda dahi oturan Alanyaspor, deplasmanda aldığı Trabzonspor mağlubiyeti sonrası zirveyi Sivasspor'a kaptırdı. Elbette kadro kaliteleri ilk 2-3 sıra için çok yeterli değil ama bence ligi üst sıralarda bitirebilmek için ciddi adaylar. Göztepe ise yeni hocası ile çıktığı ilk maçta Malatyaspor ile berabere kaldı. Onlar için bu deplasmanda alınacak 1 puan dahi kıymetli olacaktır. Ancak ben Alanyaspor'u rakibine göre daha şanslı görüyorum. Bu sebeple de size 1 seçimini öneriyorum.
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