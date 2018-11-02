Bilic, Suudi Arabistan'da can çekişiyor!

Bu sezon Suudi Arabistan takımı'ın başına geçen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, yeni takımında can çekişiyor.Al Ittihad ile 4 maça çıkan Bilic, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken Suudi Arabistan Ligi'nin son sırasına demir attı.Hırvat basını ise Bilic'in bekleneni veremediğini ve Suudi Arabistan'da zor günler yaşadığını kaydetti.Arap ekibinin Avustralyalı futbolcusu Matt Jurman ise verdiği röportajda ''Al-Ittihad büyük bir takım. Çılgın taraftarlarımız var ve içinde bulunduğumuz bu krizden hiç mutlu değiller.'' sözlerini kullandı.