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Bilic, Suudi Arabistan'da can çekişiyor!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, kötü günler geçiriyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bilic, Suudi Arabistan'da can çekişiyor!
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02 Kasım 2018 17:59
Bu sezon Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'ın başına geçen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, yeni takımında can çekişiyor.

Al Ittihad ile 4 maça çıkan Bilic, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken Suudi Arabistan Ligi'nin son sırasına demir attı.

Hırvat basını ise Bilic'in bekleneni veremediğini ve Suudi Arabistan'da zor günler yaşadığını kaydetti.

''KRİZDEN MUTLU DEĞİLLER''

Arap ekibinin Avustralyalı futbolcusu Matt Jurman ise verdiği röportajda ''Al-Ittihad büyük bir takım. Çılgın taraftarlarımız var ve içinde bulunduğumuz bu krizden hiç mutlu değiller.'' sözlerini kullandı.

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