Bilal Meşe'den Okan Buruk için flaş sözler!

Spor yazarlarından Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



İşte o yazı....



"YABANCI HOCALAR KONUSUNDA HASSASIM"



Ülkemize gelen yabancı teknik adamlar konusunda hassasım, ne de olsa yerliciyim, bundan da asla gocunmuyorum. Tabii ki yeni yabancı hocalar için kredim var, beklerim, biraz zamana bırakırım. Öyle dakika bir, budamam, kalemimi sivriltmem!



"BRONCKHORST'A AKIL, SIR ERMİYOR"



Benim asıl dikkatimi çeken Beşiktaş'ın hocası Giovanni van Bronckhorst... Özellikle oyuncu hamlelerine akıl, sır ermiyor! Nitekim, Gaziantep maçında bunu bir kez daha gördük İlk 11 tercihleri de bir tuhaf! Örneğin Ndour, boylu poslu, ama ağır ötesi. Onun yerine Salih Uçan sabaha kadar oynar, tekniği yüksek, en azından topu saklar bu birrr! Koca Beşiktaş, zamana oynar mı arkadaş? Eee sen hücumcularını kenara çekersen, rakibin savunması rahatlar, orta sahaya kadar çıkar, bu ikiii!

Muçi'nin takıma bir katkısı var mı, Semih ne güne duruyor, en azından rakip savunmayla boğuşur, bu üççç! Rafa Silva neredeyse her maçta dayak yiyor, en azından iki kişi onu marke ediyor, Kartal'ın golcüsü Immobile çıktıktan sonra rakip neredeyse oyunu tek kaleye çevirdi, etti mi size dörttt! Ne dersin sayın Giovanni Van Bronckhorst?



"TRİBÜNDEN AŞAĞI İNEMEZ"



Yerli ve başarılı hocalarımızı eleştirirken ellerim titrer. Öyle aman aman yanlışlarına pek dokunmam! Ne var ki; Okan Buruk kenarda öfke kontrolünü kaybediyor, takımına motive olacağına, bu eforunu hakemlere harcıyor! Okan hocanın tepkileri vücut diline yansıyor, dudak okuma olsa, vay haline, tribünden aşağıya inemez! Bak hocam, gerçekleri yan yollara saparak örtme politikasından vazgeçsen artık!



"MERTENS'İN KIRMIZI KARTINI DA SÖYLESENE"



Hakem Mehmet Türkmen'e, "Sen nasıl maç yönetiyorsun ya? Bu ne rezillik" şeklindeki sözlerin ayan beyan ortada! Peki, Mertens'in dirseğini silah gibi kullanmasını görmedin mi? Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban üçü de kırmızı kartı öngördüler. Bunu da dile getirsene! Maalesef hakemlerimiz kart konusunda çifte standart uyguluyor! Birine var, Cim-Bom'a gelince yok!



"BEŞİKTAŞ DENEME TAHTASI MI?"



MHK'nın hakem atalamaları beni şaşırtmaya devam ediyor! Dikkatimi çeken Beşiktaş'ın maçlarına genç ve yeni, yani 'stajyer' hakemleri veriyor! Yahuu arkadaş, Beşiktaş deneme tahtası mı? Örneğin Muhammet Ali Metoğlu, tanımam etmem, Süper Lig'de maç yönetti mi, bilmiyorum! Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarına stajını tamamlamış, deneyimli hakemler atanıyor. Sakın bu düşünceme fanatizm falan demeyin, ancak Beşiktaş'a gelince adı sanı bilinmeyen hakemler veriliyor, sizce garip değil mi? Haa gitsin zorluk derecesi yüksek olmayan maçları yönetsin, stajını yapsın, pişsin sonra sahneye çıkar eyy MHK!!!



