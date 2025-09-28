BİDEV'in eğitim ve gelişim programının dördüncüsü Hatay'da yapıldı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Turkish Philantrphy Funds (TPF) desteğiyle eğitim ve gelişim programının dördüncüsünü Hatay'da gerçekleştirdi.projesi kapsamındaki programa, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Ardahan, Batman, Şırnak ve Kahramanmaraş illerinden gelen 30 beden eğitimi öğretmeni ve altyapı antrenörü katıldı.Türkiye'de nitelikli basketbolcuların yetişmesine katkı sağlamak ve basketbol sporuna destek olmak hedefiyle kurulan BİDEV, basketbol branşına gönül veren profesyonel eğiticilerin, mesleki ve teknik gelişimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla 2022 yılından beri eğitim ve gelişim programını uyguluyor. Program dahilinde, Derya Özyer, Murat Özyer, Emre Mahmut Şimşek, Mehmet Altıoklar ve Nilsen Özbarlas tarafından üç gün boyunca, temel basketbol tekniklerini öğretmelerini kolaylaştırmak üzere "Temel Teknikler Eğitimi" ile çocuk ve gençlerle iletişim, takım ruhu ve liderlik konularını kapsayan "Sosyal ve Duygusal Beceriler" eğitimleri verildi. Programın üçüncü gününde ise uygulamalı antrenman seansları ve antrenörler aracılığıyla geri bildirim görüşmeleri sağlandı.Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Hatay Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen teknik eğitimler sonrası, Anadolu Basketbol Spor Kulübü U14 Kız, İskenderun Basketbol Kulübü U14 Erkek ve Samandağ Mağaracık Ortaokulu Spor Kulübü U14 Kız takımları karma maçlar oynadı.BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt, mütevelli heyeti üyeleri Efe Aydan, Handan Özbek, İhsan Özen, Necati Güler, Ömer Baturalp, Sema Atakol Kasapoğlu, Adnan Kasapoğlu, Ümit Avcı, Coşkun Teziç ve Turhan Koray katılım göstererek organizasyona destek verdi.BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin,ifadelerini kullandı.