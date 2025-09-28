28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-161'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-166'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-125'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

BİDEV'in eğitim ve gelişim programının dördüncüsü Hatay'da yapıldı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV)'in eğitim ve gelişim programının dördüncüsü Hatay'da düzenlendi.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
BİDEV'in eğitim ve gelişim programının dördüncüsü Hatay'da yapıldı
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Turkish Philantrphy Funds (TPF) desteğiyle eğitim ve gelişim programının dördüncüsünü Hatay'da gerçekleştirdi.

"Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" projesi kapsamındaki programa, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Ardahan, Batman, Şırnak ve Kahramanmaraş illerinden gelen 30 beden eğitimi öğretmeni ve altyapı antrenörü katıldı.

Türkiye'de nitelikli basketbolcuların yetişmesine katkı sağlamak ve basketbol sporuna destek olmak hedefiyle kurulan BİDEV, basketbol branşına gönül veren profesyonel eğiticilerin, mesleki ve teknik gelişimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla 2022 yılından beri eğitim ve gelişim programını uyguluyor. Program dahilinde, Derya Özyer, Murat Özyer, Emre Mahmut Şimşek, Mehmet Altıoklar ve Nilsen Özbarlas tarafından üç gün boyunca, temel basketbol tekniklerini öğretmelerini kolaylaştırmak üzere "Temel Teknikler Eğitimi" ile çocuk ve gençlerle iletişim, takım ruhu ve liderlik konularını kapsayan "Sosyal ve Duygusal Beceriler" eğitimleri verildi. Programın üçüncü gününde ise uygulamalı antrenman seansları ve antrenörler aracılığıyla geri bildirim görüşmeleri sağlandı.


Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Hatay Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen teknik eğitimler sonrası, Anadolu Basketbol Spor Kulübü U14 Kız, İskenderun Basketbol Kulübü U14 Erkek ve Samandağ Mağaracık Ortaokulu Spor Kulübü U14 Kız takımları karma maçlar oynadı.

BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt, mütevelli heyeti üyeleri Efe Aydan, Handan Özbek, İhsan Özen, Necati Güler, Ömer Baturalp, Sema Atakol Kasapoğlu, Adnan Kasapoğlu, Ümit Avcı, Coşkun Teziç ve Turhan Koray katılım göstererek organizasyona destek verdi.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, "BİDEV olarak 2020 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' sosyal sorumluluk projesi ile ihtiyaç sahibi bölge okullarına basketbol sahaları kazandırıyor, bölgelerdeki beden eğitimi ve basketbol antrenörlerine temel basketbol, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Hatay'da dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızı destekleyen Turkish Philantrphy Funds başta olmak üzere, Hatay Belediyesine, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Hatay Basketbol İl Temsilciliğine, organizasyonumuzun spor malzemelerini sağlayan Sportive AŞ ailesi ile Sportive CEO'su ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Zeynep Selgur'a, proje koordinatörümüz ve mütevelli heyeti üyemiz Sayın Serhat Toptancı'ya ve eğitmenlerimiz Sayın Özbarlas, Sayın Altıoklar, Sayın Özyer ailesi ve Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
