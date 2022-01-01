Beverley: "Savunma anneniz, hücum ise sevgiliniz gibidir"

Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverley, savunma ve hücum için tanımlama yaparken alışılagelmişin dışında bir benzetme yaptı.



Minnesota forveti Nate Knight yakın zamanda Beverley'nin basketbolda savunma ve hücum için kullandığı benzetmeleri ortaya çıkardı.



Beverley, hücumun bir kız arkadaş gibi "zaman zaman" insanın yanında olacağını iddia ederken, savunmanın anne gibi her zaman hazır ve "kontrol edebileceğiniz bir şey" olacağını iddia etti:



"Savunma biraz anneniz gibidir. Hücum ise kız arkadaşınız gibidir, bir gün yanınızdadır, bir gün yoktur. Hücum rastgele bir şeyken, savunma kontrol edebileceğiniz bir şeydir. Hepsi yürek ve akılla alakalı."



Timberwolves bu sezon savunma reytinginde 11. sırada ve bu alanda oldukça etkili olduğu bilinen Beverley'nin takıma bu alanda büyük ölçüde gelişme sağladığı kabul ediliyor.



