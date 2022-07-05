Betis'ten sürpriz William Carvalho kararı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna alınmadı.

❌William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosunda yer almadı. https://t.co/vZWIEJKDHM



— Sporx (@sporx) July 5, 2022

İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho'yu 2018'de 16 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.