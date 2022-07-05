Betis'ten sürpriz William Carvalho kararı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Betis'ten sürpriz William Carvalho kararı
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05 Temmuz 2022 15:22
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna alınmadı. İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho'yu 2018'de 16 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.


20 GOL, 26 ASİST

73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.

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