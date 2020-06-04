YENİ SOL BEK ESTUPINAN!

Lige verilen koronavirüs arasında gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.Beşiktaşlı yöneticiler, eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı da önlemini aldı. Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonunda görev yapan Caner Erkin'in alternatifini belirlediği ortaya çıktı.Ekvador basını, Beşiktaş'ın Osasuna'da kiralık oynayan, bonservisi de Watford'da olanve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.Haberde, 'zoom' üzerinden yapılan görüşmede Estupinan'ın yanı sıra oyuncuyu Beşiktaş'a öneren Türk menajer, Estupinan'ın menajeri, bir çevirmen, kulübün teknik sorumlusu ile bir de yöneticinin yer aldığı bildirildi.22 yaşındaki sol bekin kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu, Beşiktaş'ın teknik sorumlusuna eğer Watford'la anlaşılması durumunda siyah-beyazlı formayı giymekten mutlu olacağını söylediği belirtildi.