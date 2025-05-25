Beşiktaşlı taraftarlar Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaş formasıyla 4 sezon görev yapan Rachid Ghezzal, eski takımına karşı ilk kez Tüpraş Stadı'nda rakip olarak sahaya çıktı.



Çaykur Rizespor forması giyen Cezayirli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.



TRİBÜNLERDEN GHEZZAL'A BÜYÜK ALKIŞ



Karşılaşmanın 78. dakikasında oyundan alınan Ghezzal, Tüpraş Stadı'nda tribünlerden büyük alkış aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcularına uzun süre tezahüratlarla destek vererek vefalarını gösterdi.



