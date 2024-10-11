Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un kabusu!



Beşiktaş 'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, en golcü isim olmasına rağmen U-17 Millî Takımı'na alınmadı. Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz şans vermedi. A Millî Takım'a çağrıldı, kamptan U-19 takımına gönderildi. Şimdi de Giovanni van Bronckhorst onu kulübeye hapsetti.

17 Yaş Altı Millî Takım'ında daha önce çıktığı 13 maçta 9 gol atmasına, ligin de en golcü ismi olmasına rağmen bir anda ay yıldızlı formadan uzaklaştırıldı. Elemelerde altı maçta attığı dört gol yeterli olmadı ve kimsenin sebebini anlamadığı şekilde 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na çağrılmadı. Beşiktaş'ın tarihinin en kötü günlerini geçirdiği geçen sezonda da çok çekti. Sıranın ona gelmesi için üç teknik direktörün gönderilmesi gerekti. Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ona şans vermedi. Nihayet fark edilmesi için altyapıdan hocasının başa geçmesi gerekti.

Semih Kılıçsoy geçen sezon harikalar yaşatırken, Avrupa devleri kendisi için sıraya girmişti. Siyah beyazlı yöneticiler, maçların sonunda yaptığı açıklamalarda Semih'i gelecek sezon takımda tutmanın çok zor olacağını dile getiriyordu.EURO 2024'te sergileyeceği performansla bonservisinin en az 50 milyon avro olacağı dilden dile konuşuluyordu. Zorlukların üstesinden gelmekte doğuştan becerikli olan Semih, geçen sezon yaptığı patlamadan önce alışık olduğu üzere birçok sıkıntı çekmişti. Bu sezon da yine onlardan biri yaşanıyor.Serdar Topraktepe ile coştu ve ligin tarihinin en iyi başlangıcına imza atan en genç oyuncusu oldu. Ligin en formda ismiyken EURO 2024 aday kadrosuna çağrıldı. Yine anlaşılmaz sebep ve gerekçelerle Ümit Millî Takımı'na gönderildi. Gelen tepkiler sonrası geri çağırıldı ama A Millî Takım EURO 2024'te santrforsuz oynamasına rağmen şans bulamadı. Semih Kılıçsoy'un geçmişte olduğu gibi yine zorluklarla uğraşması gerekiyor. Genç yıldız bu defa Giovanni van Bronckhorst döneminde yedek kulübesine hapsolmuş durumda veriyor sınavını.