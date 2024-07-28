Beşiktaşlı Jean Onana'ya yakın takip

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Kamerunlu ön liberosu Jean Onana, İtalyan ve Fransız Ligi'nin merceğine alındı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaşlı Jean Onana'ya yakın takip
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28 Temmuz 2024 13:05
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Jean Onana ile ilgili yeni gelişmeler var...

Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu ön liberosuna Serie A ve Fransa Ligi'nden birkaç takımın ilgisinin bulunduğu ve önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlı Kulüp ile temasa geçecekleri ifade edildi.



4.5 - 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için 4,5-5 milyon Euro arasında bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.  

 
 

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