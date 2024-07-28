Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Jean Onana ile ilgili yeni gelişmeler var...
Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu ön liberosuna Serie A ve Fransa Ligi'nden birkaç takımın ilgisinin bulunduğu ve önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlı Kulüp ile temasa geçecekleri ifade edildi.
4.5 - 5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için 4,5-5 milyon Euro arasında bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu ön liberosuna Serie A ve Fransa Ligi'nden birkaç takımın ilgisinin bulunduğu ve önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlı Kulüp ile temasa geçecekleri ifade edildi.
4.5 - 5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için 4,5-5 milyon Euro arasında bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.