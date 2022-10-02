"FENERBAHÇE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERECEĞİZ"

KAZANIRLARSA PRİM DE ALACAKLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı futbolcular maç saatini heyecanlı bir şekilde beklemeye başladı.Valerien Ismael'in öğrencileri, teknik ekiple yapılan son konuşmada derbiyi kazanma sözü verdi. Futbolcular, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz" ifadesini kullandı.Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisini kazanırsa galibiyet primi de hak edecek. Son yapılan güncellemeden sonra Başkan Ahmet Nur Çebi, her futbolcuya 150 bin TL prim vermeyi kararlaştırmıştı. İki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak ve maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.