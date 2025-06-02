Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşımda bulundu.
'SON DANS'
Bodrum FK mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve 1 asist kaydeden deneyimli sol bekin sözleşmesi sona erdi. Demokratik Kongolu futbolcu, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından 'Son dans' yazan bir mesaj paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşımı bir veda olarak gördü.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile 47 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
'SON DANS'
Bodrum FK mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve 1 asist kaydeden deneyimli sol bekin sözleşmesi sona erdi. Demokratik Kongolu futbolcu, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından 'Son dans' yazan bir mesaj paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşımı bir veda olarak gördü.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile 47 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.