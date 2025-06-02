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Beşiktaşlı futbolcudan veda gibi paylaşım!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşımda bulundu.

calendar 02 Haziran 2025 11:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaşlı futbolcudan veda gibi paylaşım!
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşımda bulundu.

'SON DANS'

Bodrum FK mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve 1 asist kaydeden deneyimli sol bekin sözleşmesi sona erdi. Demokratik Kongolu futbolcu, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından 'Son dans' yazan bir mesaj paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşımı bir veda olarak gördü.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile 47 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 
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