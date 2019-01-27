  •  
    "Galatasaray onu en az 35 milyon euroya satar"
  •  
    G.Saray'a transfer için KADRO DIŞI bırakıldı!..
  •  
    Terim'in Serdar Aziz cevabı; "Bilgim yok..."
  •  
    "Şampiyonlukta favori G.Saray çünkü Terim..."
  •  
    Güne damgasını vuran transfer: İmzalar atıldı!..

Beşiktaş'ın yeni gözdesi Dorukhan Toköz!

Erzurum maçında 2 puan yitiren Beşiktaş'ta futbolcular genel olarak tepki görürken, taraftarlar sadece genç oyuncuyu alkışladı. Dorukhan, Şenol Güneş'in de vazgeçemediği isim haline geldi.

Kaynak: Star
Beşiktaş'ın yeni gözdesi Dorukhan Toköz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2019 11:09
Erzurumspor maçında kendi kalesine talihsiz bir gol atan, ancak bir gol de rakip kaleye göndererek kendisini affettiren Dorukhan Toköz'e taraftarlardan da alkış yağıyor.

Kartal'da son dönemde genelde işler iyi gitmezken, Dorukhan'ı yükselen grafiği ise öne çıkıyor. Geçen haftaki Akhisar karşılaşması- da da güzel bir gole imza atan 22 yaşındaki futbolcu orta alanda Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği oyunculardan birisi haline geldi.

Dorukhan, hedefinin Beşiktaş'ın başarısına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Ben sadece görevimi yapıyorum. Önemli olan takımın başarısı" diye konuştu.

Dorukhan bu sezon Beşiktaş fornmasını terlettiği 13 maçta, 2 gol 1 de asist yapmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için