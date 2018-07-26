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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'ya flaş teklif!

Fransa Ligi ekibi Olimpik Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'ya West Ham'dan 25 milyon Euro teklif geldiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'ya flaş teklif!
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26 Temmuz 2018 21:17
Transferin hareketli takımı West Ham, bu kez gözünü Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'e çevirdi.

Fransız basınının iddiasına göre West Ham, 17 milyon Euro'luk teklifin Lyon tarafından reddedilmesinin ardından teklifini 25 milyon Euro'ya çıkarttı.

5 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 3 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin Marcelo'ya 5 yıllık sözleşme önereceği ve yıllık 3 milyon Euro vereceği belirtildi.

Lyon'un Marcelo'yu satmak istemediği ancak 25 milyon Euro'ya da hayır diyemeyeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 7'YE GİTMİŞTİ

31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olmuştu.

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