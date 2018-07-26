Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'ya flaş teklif!

Transferin hareketli takımı West Ham, bu kez gözünü Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'e çevirdi.
Fransız basınının iddiasına göre West Ham, 17 milyon Euro'luk teklifin Lyon tarafından reddedilmesinin ardından teklifini 25 milyon Euro'ya çıkarttı.
5 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 3 MİLYON EURO
İngiliz ekibinin Marcelo'ya 5 yıllık sözleşme önereceği ve yıllık 3 milyon Euro vereceği belirtildi.
Lyon'un Marcelo'yu satmak istemediği ancak 25 milyon Euro'ya da hayır diyemeyeceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TAN 7'YE GİTMİŞTİ
31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olmuştu.
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Fransız basınının iddiasına göre West Ham, 17 milyon Euro'luk teklifin Lyon tarafından reddedilmesinin ardından teklifini 25 milyon Euro'ya çıkarttı.
5 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 3 MİLYON EURO
İngiliz ekibinin Marcelo'ya 5 yıllık sözleşme önereceği ve yıllık 3 milyon Euro vereceği belirtildi.
Lyon'un Marcelo'yu satmak istemediği ancak 25 milyon Euro'ya da hayır diyemeyeceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TAN 7'YE GİTMİŞTİ
31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın