Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'ya flaş teklif!

Transferin hareketli takımı, bu kez gözünüforması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu'e çevirdi.Fransız basınının iddiasına göre West Ham, 17 milyon Euro'luk teklifin Lyon tarafından reddedilmesinin ardından teklifiniya çıkarttı.İngiliz ekibinin Marcelo'ya 5 yıllık sözleşme önereceği ve yıllık 3 milyon Euro vereceği belirtildi.Lyon'un Marcelo'yu satmak istemediği ancak 25 milyon Euro'ya da hayır diyemeyeceği kaydedildi.31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olmuştu.