Beşiktaş'ın başını Loris Karius yaktı!

Beşiktaş'ın başını Loris Karius'a yapmadığı ödeme yaktı... Alman kaleci ödemelerini zamanında alamadığını iddia ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet etmişti.



FIFA, Karius'u pandemi öncesine ait ödemelerini alamadığı gerekçesiyle haklı bulmuştu. Beşiktaş'ı öncelikle Karius'un pandemi öncesine ait ödemelerinin tamamlanması emrini vermişti.



EKSİK ÖDEME OLDU

Siyah-beyazlı kulüp kendisine tanınan 30 Eylül 2020 tarihine kadar Loris Karius'un ödemesini tamamlamadığı için FIFA, pandemi dönemiyle ilgili ikinci bölümle ilgili de karar verdi. Beşiktaş'ı 1 milyon 234 bin euro ödemeye mahkum etti. UEFA, FIFA'nın kendisine gönderdiği dosyaları incelemesini tamamladı. Karius'a yapılan eksik ödeme yüzünden UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararını aldı.



SORUN ÇÖZÜLECEK

Beşiktaş, Karius'a ödemeleri tamamladığına dair belgeyi UEFA'ya sunarsa dava düşecek ve %15 geri alınacak. Ancak siyah-beyazlı yöneticilere göre şu anda FIFA'nın bir üst mahkemesinde olan Karius'un davası, kendileri lehine sonuçlanacak.



Bu yüzden Karius'a sadece pandemi öncesine ait ödemeler yapılacak. O ödemenin tamamlanmasından sonra belgeler, UEFA'ya gidecek ve sorun çözülecek.



