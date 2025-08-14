Beşiktaş yine kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş'ın savunmadaki zaafları devam ediyor.
Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Shakhtar Donetsk'e karşı oynayan siyah-beyazlı ekip İstanbul'daki müsabakada 4, Polonya'daki rövanşta ise kalesinde 2 gol görmüştü.
St. Patrick's ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçlarının ilkini 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki ikinci maçta da kalesinde 2 gole engel olamadı.
