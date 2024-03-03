Beşiktaş ve Galatasaray'ın penaltı itirazları

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ikinci yarısında iki takım penaltı bekledi.
Maçın 51. dakikasında Omar Colley ile mücadele eden Mauorı Icardi yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü. Bu görüşmenin ardından pozisyonda penaltı olmadığı belirtildi.
İKİ DAKİKA SONRA BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Maçın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi.
Cenk Tosun oyunun devam etmesine tepki gösterdi ve sarı kart gördü.
Maçın 51. dakikasında Omar Colley ile mücadele eden Mauorı Icardi yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü. Bu görüşmenin ardından pozisyonda penaltı olmadığı belirtildi.
İKİ DAKİKA SONRA BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Maçın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi.
Cenk Tosun oyunun devam etmesine tepki gösterdi ve sarı kart gördü.
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