Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu!

Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılacak olan Beşiktaş'ın ve Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak olan Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ
Beşiktaş, St, Patricks'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ
Başakşehir, Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ
Beşiktaş, St, Patricks'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ
Başakşehir, Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.