04 Ağustos
Kazan-PFC Sochi
20:00
04 Ağustos
Hearts-Aberdeen
22:00
05 Ağustos
Santos FC-Juventude
02:00
04 Ağustos
Liverpool-Athletic Bilbao
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası çekildi.

calendar 04 Ağustos 2025 15:01 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 15:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılacak olan Beşiktaş'ın ve Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak olan Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, St, Patricks'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ

Başakşehir, Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.