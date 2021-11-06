Beşiktaş - Trabzonspor maçına sis tehlikesi!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi öncesi sis endişe yaratıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Trabzonspor maçına sis tehlikesi!
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06 Kasım 2021 11:31
İstanbul'da çok etkili olan, özellikle Boğaz ve çevresinde etkisini iyice artıran sis sonrası Beşiktaş - Trabzonspor maçıyla ilgili de endişeler arttı.

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle TFF 1. Lig'deki İstanbulspor - Menemenspor maçı 63. dakikada ertelendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre cuma akşama doğru İstanbul'da etkisini artıran sisin bu akşam da derbi saatlerinde devam edecek.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş ve Trabzonspor cepheleri bu gelişme üzerine istişarelere başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapabileceği, kulüplerle şu an temas halinde olduğu aktarıldı.

Mücadelenin ertelenmesinin ihtimallerden biri olduğu ancak maç saatine kadar bu ihtimale temkinli yaklaşılacağı da öğrenildi.

Derbinin ertelenmesi halinde pazartesi sabahından itibaren milli takımlara gidiş süreci başlayacağı için pazar günü oynanmasının da konuşulabileceği kaydedildi.


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