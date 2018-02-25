  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Beşiktaş taraftarından İsmail Köybaşı tezahüratı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'na tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş taraftarından İsmail Köybaşı tezahüratı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2018 18:45
Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'na tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahüratla gündeme oturan İsmail Köybaşı, bir sezon sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İsmail Köybaşı'na ısınma hareketleri sırasında tepki gösteren Beşiktaş taraftarı, hep bir ağızdan İsmail Köybaşı ile beraber anılan tezahüratı yaptı.

İsmail Köybaşı ne demişti?

O video, şampiyonluk kutlamasındaydı. Futbolcular olarak bazen isteğimiz dışında hareket edebiliyoruz. Benim ismimle ilgili bir tezahürat söylendi. Böyle bir görüntünün içinde istemeden bulundum, üzüntülüyüm. Fenerbahçe camiasının kırgınlığını biliyorum. Durumdan rahatsızım. Fenerbahçe'den özür dilerim

İsmail Köybaşı sakatlandı!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın cezası sonrasında ilk 11'de maça başlayan İsmail Köybaşı, karşılaşmanın 31. dakikasında kenara gelmek zorunda kaldı. İsmail'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu ve Isla sol beke geçti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için