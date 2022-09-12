Beşiktaş taraftarından Emre Belözoğlu'na tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş taraftarından Emre Belözoğlu'na tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2022 21:05
Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son dakikalarına doğru, genç teknik için, "Yere yatsana, yere yatsana. Emre Belözoğlu, yere yatsana" tezahüratları yaptı.

SARI KART GÖRDÜ

Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında itirazlarının ardından hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ