06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-06'
06 Eylül
İngiltere-Andora
0-010'
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
0-09'
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı yalanlaması!

Beşiktaş, Yusuf Yazıcı için çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı yalanlaması!
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı için çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.


Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BİR ADIM GERİDEN
YUSUF YAZICI HABERİ

61Saat'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş Yönetimi, Olympiakos'a bonservis ve performansa dayalı bonusları içeren resmi bir teklif sundu.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Olympiakos'da bu sezon 2 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
