Beşiktaş'tan Welinton için açıklama

Beşiktaş Kulübü, Welinton'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Welinton için açıklama
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01 Ağustos 2021 21:01
Beşiktaş Kulübü, Kayserispor maçında sakatlanan Welinton hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kayserispor ile oynadığımız hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Welinton'un tedavisine başlandığı duyuruldu.


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