Beşiktaş'tan Weghorst'a yakın takip!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in, Aboubakar'ın yanına alternatif bir golcü alabileceklerini söylemesi üzerine Wout Weghorst için devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Weghorst'a yakın takip!
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05 Temmuz 2023 12:41
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 12:42
Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrilirken, gündeme gelen isimlerden biri de siyah-beyazlıların eski forveti Wout Weghorst oldu.

13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Afrika Kupası maçları oynanacak... Bu tarihler Süper Lig için en kritik tarihler. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de önceki gün düzenlediği basın toplantısına bu konuya dikkat çekti.

ACELE YOK

Tecrübeli teknik adam bu yüzden Aboubakar'a iyi bir alternatif istiyor. Wout Weghorst da yönetim tarafından önüne konulan isim. Ancak Hollandalı için acele yok. Hem kulübü Burnley'nin hem de Wout Weghorst'un Beşiktaş'ın istediği rakamlara gelmesi bekleniyor. 

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Wout Weghorst Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maça çıkmış ve 9 gol, 4 asistlik katkı vermişti.  

 
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